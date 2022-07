(Di mercoledì 6 luglio 2022) Renato Sanches allaal posto di Rabiot: potrebbe essere questo il nuovo piano bianconero in vista delle prossime settimane. Suldel Lille, come confermato dalle ultime notizie, resta forte anche l’interesse die PSG Lantus è pronta al piano rivoluzione per quel che riguarda il centrocampo. Arthur, Ramsey e Rabiot potrebbero Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Millenovecento2 : @fraletizia @tancredipalmeri Di tutte le cose piu' esileranti che voi milanisti sostente, quella di avere la stampa…

Leandro Paredes arriva al Club de Campo di Ibiza intorno alle 11. La 'pista da padel' è prenotata per le 11.30, ma lui e Giovani Lo Celso si presentano in anticipo perché devono comprare la racchetta ...L'asta è iniziata da tempo, perché in quel ruolo sia l' Inter che la Juventus hanno una priorità (più i bianconeri, per la verità) ma per l'acquisto di Cambiaso ora in pole ci sono anche i nerazzurri ... La Juve sorpassa il Milan: c’è l’affondo per il centrocampista Fuori De Ligt, dentro Zaniolo. E' questa la strategia della Juventus delle ultime ore, secondo quanto riferito dalla "Gazzetta dello Sport". I bianconeri sono rassegnati all'idea di salutare il centra ...Matthijs de Ligt si è convinto: il Bayern Monaco è il passo giusto per il proseguio della carriera. L'indiscrezione arriva dalla Germania e parla anche di contatti già avviati tra la società bavarese ...