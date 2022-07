La Juve incontra l' agente di Zaniolo | la trattativa entra nel vivo

(Di mercoledì 6 luglio 2022)scatenata in questo mercoledì di inizio luglio. I dirigenti della Signora, già attivi sul fronte Koulibaly, stannondo in questi minuti Claudio Vigorelli,di Nicolò. Lo ...

Pubblicità

AlfredoPedulla : #deligt: scatto #Bayern. Dal sondaggio a sorpresa del 1 luglio a offerta di 75 milioni più bonus. La #Juve chiede a… - Gazzetta_it : Juve incontra gli agenti di #Zaniolo: la trattativa entra nel vivo - CorJuve : RT @AlfredoPedulla: #deligt: scatto #Bayern. Dal sondaggio a sorpresa del 1 luglio a offerta di 75 milioni più bonus. La #Juve chiede almen… - BottazziPepito : La juve incontra l'agente di Koulibaly.. L'affare si ingrossa, vero @realvarriale @RafAuriemma - zazoomblog : Koulibaly apre alla Juve: Cherubini incontra Ramadani arriva la prima offerta. KK vacilla - #Koulibaly #Juve:… -

Lo stesso procuratore del giocatore ieri aveva parlato con i dirigenti della Roma e probabilmente sta informando lasulle mosse che intendono fare nella Capitale. In ogni caso la trattativa sta ...TORINO - La trattativa tra la Juventus e Kalidou Koulibaly entra nel vivo. Ecco infatti l'incontro della dirigenza bianconera con Fali Ramadani, l'agente del difensore senegalese, che ha un contratto ...La Juventus vuole stringere per Nicolò Zaniolo. In serata incontro con Vigorelli, l’agente del calciatore Le ultimissime su Nicolò Zaniolo. La Juventus vuole chiudere per il numero 22. Come riportato ...ROMA - Nessuna offerta ufficiale presentata alla Roma, ma la Juventus sta continuando a muoversi per arrivare a Nicolò Zaniolo. Questa sera il direttore sportivo bianconero ha incontrato Claudio Vigor ...