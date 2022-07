La Francia sale al 100% del colosso energetico Edf Il governo | “Dobbiamo controllare il nostro futuro energetico”

(Di mercoledì 6 luglio 2022) Inilha annunciato oggi la completa nazionalizzazione di Edf (Électricité de France, una sorta di Enel francese) di cui già deteneva una quota dell’84%. La compagnia elettrica era stata in piccola parte privatizzata da Nicolas Sarkozy. “L’emergenza climatica richiede decisioni forti e radicali.avere il pieno controllo della produzione e delgarantire la nostra sovranità di fronte alle conseguenze della guerra e alle colossali sfide che ci attendono”, ha affermato il primo ministro Elisabeth Borne durante il suo discorso politico in parlamento a Parigi. “Ecco perché confermo oggi l’intenzione dello Stato di detenere ildel capitale di Edf”. Il gruppo è alle prese con un ...

