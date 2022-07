La Francia ha rimpatriato 35 bambini e 16 donne che vivevano nei campi di detenzione per jihadisti in Siria (Di mercoledì 6 luglio 2022) La Francia ha rimpatriato 35 bambini e 16 donne che vivevano nei campi di detenzione in Siria per persone che hanno o avevano legami con i gruppi jihadisti. È una decisione in controtendenza con la politica adottata negli ultimi anni Leggi su ilpost (Di mercoledì 6 luglio 2022) Laha35e 16cheneidiinper persone che hanno o avevano legami con i gruppi. È una decisione in controtendenza con la politica adottata negli ultimi anni

Pubblicità

sagaarttora : RT @ilpost: La Francia ha rimpatriato 35 bambini e 16 donne che vivevano nei campi di detenzione per jihadisti in Siria - ilpost : La Francia ha rimpatriato 35 bambini e 16 donne che vivevano nei campi di detenzione per jihadisti in Siria -