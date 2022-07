La dipendenza tedesca del gas russo è anche colpa delle bombe (Di mercoledì 6 luglio 2022) C’è un problema sommerso, ma molto presente, che rallenta i progetti urgenti della Germania per crearsi una nuova struttura di energia, principalmente gas ed eolica, e potere così rompere con le forniture della Russia di Vladimir Putin. Si tratta del riposizionamento delle bombe inesplose della Seconda Guerra Mondiale e disposte nel Mar Baltico e nel Mare del Nord. Come si legge in un reportage del quotidiano The Wall Street Journal, il governo tedesco è impegnato nella costruzione di tre terminali di gas naturale liquefatto nella costa settentrionale. L’obiettivo è diversificare le forniture energetiche con una nuova rete e liberarsi dai “ricatti” di Mosca. Ma prima di iniziare ad attivare le nuove spedizioni sarà necessario trovare e rimuovere tutti gli ordigni bellici inesplosi nelle zone interessate. Si stima ci siano circa un milione di tonnellate ... Leggi su formiche (Di mercoledì 6 luglio 2022) C’è un problema sommerso, ma molto presente, che rallenta i progetti urgenti della Germania per crearsi una nuova struttura di energia, principalmente gas ed eolica, e potere così rompere con le forniture della Russia di Vladimir Putin. Si tratta del riposizionamentoinesplose della Seconda Guerra Mondiale e disposte nel Mar Baltico e nel Mare del Nord. Come si legge in un reportage del quotidiano The Wall Street Journal, il governo tedesco è impegnato nella costruzione di tre terminali di gas naturale liquefatto nella costa settentrionale. L’obiettivo è diversificare le forniture energetiche con una nuova rete e liberarsi dai “ricatti” di Mosca. Ma prima di iniziare ad attivare le nuove spedizioni sarà necessario trovare e rimuovere tutti gli ordigni bellici inesplosi nelle zone interessate. Si stima ci siano circa un milione di tonnellate ...

