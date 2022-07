La cybersecurity al servizio del Paese. Intervista a Galtieri (Cy4Gate) (Di mercoledì 6 luglio 2022) Fornire moduli di cyber intelligence, integrati in un’unica suite con le più recenti tecnologie e supportata da dedicati algoritmi di intelligenza artificiale, a servizio della sicurezza informatica del nostro Paese. Non è solo il contenuto del contratto, del valore di quasi un miliardo e mezzo di euro, con cui Cy4Gate si è impegnata a fornire il proprio contributo all’architettura di cyber security nazionale, ma è anche l’obiettivo di fondo del gruppo per fornire soluzioni che agevolino le decisioni di scurezza in un contesto cyber sempre più critico. Delle vulnerabilità e punti di forza del sistema italiano di cyber security, Airpress ne ha parlato con Emanuele Galtieri, amministratore delegato di Cy4Gate. Il nostro Paese sta investendo molto nel mettere in sicurezza le proprie reti ... Leggi su formiche (Di mercoledì 6 luglio 2022) Fornire moduli di cyber intelligence, integrati in un’unica suite con le più recenti tecnologie e supportata da dedicati algoritmi di intelligenza artificiale, adella sicurezza informatica del nostro. Non è solo il contenuto del contratto, del valore di quasi un miliardo e mezzo di euro, con cuisi è impegnata a fornire il proprio contributo all’architettura di cyber security nazionale, ma è anche l’obiettivo di fondo del gruppo per fornire soluzioni che agevolino le decisioni di scurezza in un contesto cyber sempre più critico. Delle vulnerabilità e punti di forza del sistema italiano di cyber security, Airpress ne ha parlato con Emanuele, amministratore delegato di. Il nostrosta investendo molto nel mettere in sicurezza le proprie reti ...

Pubblicità

ErmesCyberSec : RT @classcnbc: DETECT Cybersecurity e made in #Italy: lo scenario per le startup nel settore. La protezione per le PMI con @Cyberangels_it… - udiprimio : Parla abruzzese (Asc27) l’eccellenza dell’AI che sfida il mondo….e noi c’eravamo - CyberChallengIT : ?? Keynote Speech di Gianluca Galasso, Capo del servizio operazioni dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale… - sectest9 : RT @redhotcyber: Le prime vittime di Lockbit 3.0 pubblicate sul DLS : ora si paga per servizio. #redhotcyber #informationsecurity #ethical… - CyberSecurityN8 : RT @redhotcyber: Le prime vittime di Lockbit 3.0 pubblicate sul DLS : ora si paga per servizio. #redhotcyber #informationsecurity #ethical… -