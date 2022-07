La casa editrice JoVE è lieta di annunciare la prima edizione del JoVE Italian Forum (Di mercoledì 6 luglio 2022) Accademici, imprenditori e intellettuali si riuniranno per discutere delle prospettive di transizione digitale in ambito universitario. MILANO, 6 luglio 2022 /PRNewswire/



Il JoVE Italian Forum, alla sua prima edizione, si terrà a Milano il 6 settembre 2022 e sarà trasmesso in streaming online per tutti gli interessati. Si tratta di una conferenza in formato ibrido in cui accademici, imprenditori e intellettuali si riuniscono per discutere della transizione digitale nella didattica e ricerca universitaria. Gli otto relatori, insieme a un ristretto gruppo di delegati, si confronteranno sul tema in un pomeriggio di scambio e di discussione. Il pubblico avrà l'occasione di seguire l'evento online tramite diretta streaming. Gli speaker arriveranno in rappresentanza di sei prestigiosi ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 6 luglio 2022) Accademici, imprenditori e intellettuali si riuniranno per discutere delle prospettive di transizione digitale in ambito universitario. MILANO, 6 luglio 2022 /PRNewswire/Il, alla sua, si terrà a Milano il 6 settembre 2022 e sarà trasmesso in streaming online per tutti gli interessati. Si tratta di una conferenza in formato ibrido in cui accademici, imprenditori e intellettuali si riuniscono per discutere della transizione digitale nella didattica e ricerca universitaria. Gli otto relatori, insieme a un ristretto gruppo di delegati, si confronteranno sul tema in un pomeriggio di scambio e di discussione. Il pubblico avrà l'occasione di seguire l'evento online tramite diretta streaming. Gli speaker arriveranno in rappresentanza di sei prestigiosi ...

Pubblicità

ilpost : Le sue fotografie vennero raccolte in un libro chiamato 'I travestiti', pubblicato nel 1972 dalla casa editrice Ess… - lifestyleblogit : La casa editrice JoVE è lieta di annunciare la prima edizione del JoVE Italian Forum - - darkpand : RT @ilpost: Le sue fotografie vennero raccolte in un libro chiamato 'I travestiti', pubblicato nel 1972 dalla casa editrice Essedì di Roma:… - Lelalitesthings : @ManuRMark Vai in libreria e compri 2 libri della casa editrice Einaudi e ti regalano lo zaino (fino a esaurimento… - JayperryP : RT @ilpost: Le sue fotografie vennero raccolte in un libro chiamato 'I travestiti', pubblicato nel 1972 dalla casa editrice Essedì di Roma:… -