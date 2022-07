Kate Bush: ecco quanto ha guadagnato col ritorno in classifica di Running Up That Hill (Di mercoledì 6 luglio 2022) Che Kate Bush sia ritornata ai piani alti delle classifiche di tutto il mondo con un singolo pubblicato nel 1985 è cosa nota. Questo grazie a Stranger Things che ha usato la sua Running Up That Hill in un paio di scene. Il ritorno in classifica di Running Up That Hill ha regalato alla sessantenne Kate Bush (che da tempo si è ritirata dalle scene) ben tre nuovi record certificati dal Guinness World Records. Nel dettaglio: la canzone è quella che ha impiegato più tempo in assoluto nella storia a raggiungere la vetta nella top 10 dei singoli in UK; registra il record per maggior tempo intercorso tra una hit e l’altra (la precedente era “Wuthering Heights”); Kate è inoltre ... Leggi su biccy (Di mercoledì 6 luglio 2022) Chesia ritornata ai piani alti delle classifiche di tutto il mondo con un singolo pubblicato nel 1985 è cosa nota. Questo grazie a Stranger Things che ha usato la suaUpin un paio di scene. IlindiUpha regalato alla sessantenne(che da tempo si è ritirata dalle scene) ben tre nuovi record certificati dal Guinness World Records. Nel dettaglio: la canzone è quella che ha impiegato più tempo in assoluto nella storia a raggiungere la vetta nella top 10 dei singoli in UK; registra il record per maggior tempo intercorso tra una hit e l’altra (la precedente era “Wuthering Heights”);è inoltre ...

