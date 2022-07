Karina Cascella | duro sfogo per l’ex volto di UeD | “Sempre gli stessi…”

(Di mercoledì 6 luglio 2022)opinionista del dating show di Canale 5 torna sui social per rispondere alle domande dei fan., come suo solito, non usa mezze misure. Durante gli anni Duemila… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Pubblicità

Samvise94 : I concorrenti che vorrei al gf: - Vittorio Sgarbi - Pierluigi Diaco - Costantino Vitagliano - Fabrizio Corona - Kar… - desossiribosi0 : I miei concorrenti gfvip7: Patrizia Gropelli, Barbara De Santis, Roger Garth, Nina Moric, Karina Cascella, Daniela… - its_Cazzimmosa : Karina Cascella - zazoomblog : Karina Cascella al vetriolo su Elisabetta Gregoraci: parole di fuoco - #Karina #Cascella #vetriolo - BaritaliaNews : Karina Cascella al veleno contro Elisabetta Gregoraci: 'Era meglio se tacevi' -

nota per essere una ex opinionista di Uomini e Donne, nelle scorse ore ha risposto alle domande dei suoi fan. La nota influencer ancora una volta ha ribadito che non parteciperebbe al ...Chi conosce l'ex opinionista di Uomini e Donnesaprà bene quanto la donna non abbia alcun timore di esprimere il suo pensiero su fatti, circostanze e soprattutto persone. Ed ecco che proprio nelle scorse ore la donna si è scagliata ...L'ex volto di U&D confessa: "Io al Grande Fratello Vip Manco pagata!" Karina Cascella nota per essere una ex opinionista di Uomini e Donne, nelle ...Anche Elisabetta Gregoraci finisce nel mirino di Karina Cascella, ex opinionista di Uomini e donne. La ex moglie di Flavio Briatore è stata ...