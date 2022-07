Juventus, TMW: “Ecco la carta che può sbloccare l’affare Zaniolo” (Di mercoledì 6 luglio 2022) Juventus TMW- Giorni caldi per la “Vecchia signora” che vuole rendere la sua rosa il più competitiva possibile dopo i due quarti posti che non rendono felice la società. Di Maria e Pogba arriveranno a fine settimana e dopo aver svolto le visite mediche di rito si uniranno col gruppo alla Continassa. Nel frattempo Arrivabene, ds della Juventus, punta a chiudere in fretta l’affare Cambiaso per poi decidere in ritiro se mandarlo in prestito oppure tenerlo. Dopo l’addio di Federico Bernardeschi per mancato rinnovo di contratto, la Juventus ha bisogno di un esterno che possa fare anche il trequartista o seconda punta. Il nome individuato da Nedved è quello di Nicolò Zaniolo, classe 99? dalla Roma. Il club capitolino chiede circa 50 milioni cash, mentre la Juventus vuole inserire ... Leggi su seriea24 (Di mercoledì 6 luglio 2022)TMW- Giorni caldi per la “Vecchia signora” che vuole rendere la sua rosa il più competitiva possibile dopo i due quarti posti che non rendono felice la società. Di Maria e Pogba arriveranno a fine settimana e dopo aver svolto le visite mediche di rito si uniranno col gruppo alla Continassa. Nel frattempo Arrivabene, ds della, punta a chiudere in frettaCambiaso per poi decidere in ritiro se mandarlo in prestito oppure tenerlo. Dopo l’addio di Federico Bernardeschi per mancato rinnovo di contratto, laha bisogno di un esterno che possa fare anche il trequartista o seconda punta. Il nome individuato da Nedved è quello di Nicolò, classe 99? dalla Roma. Il club capitolino chiede circa 50 milioni cash, mentre lavuole inserire ...

