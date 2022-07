Juventus, oggi incontro tra Cherubini e l’agente del difensore seguito da tempo (Di mercoledì 6 luglio 2022) Il direttore sportivo della Juventus oggi incontrerà l’agente di un difensore centrale che la società ha individuato come il sostituto di de Ligt. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM La Juventus si prepara a dire addio ad un’altra delle due pedine. Matthijs de Ligt sembra destinato a partire durante la finestra di Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di mercoledì 6 luglio 2022) Il direttore sportivo dellaincontreràdi uncentrale che la società ha individuato come il sostituto di de Ligt. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Lasi prepara a dire addio ad un’altra delle due pedine. Matthijs de Ligt sembra destinato a partire durante la finestra di Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Pubblicità

SimoneGambino : Su Tommaso Mancini (2004), attaccante del Vicenza del quale si è discusso oggi durante l’incontro tra Bozzo e il Mi… - juventusfc : Una delegazione di Chambéry, a Torino in occasione del 65° anniversario del gemellaggio tra le città, ha visitato o… - juventusfc : Siete pronti a vivere insieme a noi la nuova annata? Da oggi inizia ufficialmente la stagione Juventus Membership 2… - Since1897J : @AlessandroDeD14 @dani21229241 @Juventus_a_vita Qualsiasi giocatore se non gioca più nella Juve non è della Juve ma… - kupaleon : RT @NicoSchira: Prevista nella giornata di oggi la risposta di Radu #Dragusin all’offerta del #Genoa. La #Juventus ha già chiuso l’accordo… -