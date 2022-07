Juventus, incontro per Koulibaly: si lavora al dopo de Ligt (Di mercoledì 6 luglio 2022) La Juventus si cautela, ancora prima di aver ceduto Matthijs de Ligt. Nella giornata di mercoledì i dirigenti bianconeri nella figura del ds Federico Cherubini ha incontrato Fali Ramadani, agente di Kalidou Koulibaly. Il club bianconero sta parlando con l’agente del difensore senegalese che è in scadenza con il Napoli a giugno 2023 e potrebbe diventare l’obiettivo primario per rinforzare la difesa bianconera. Primi colloqui tra le parti, ma che fanno capire come il difensore sia nelle mire della Juventus. Il Napoli chiede almeno 30 milioni di euro, senza contropartite tecniche. De Ligt verso l’estero Ansa Il difensore Matthijs de Ligt durante il match di Serie A 2021/22 Juventus – Udinese, Allianz Stadium, Torino, Italia, 15 gennaio 2022 Un’addio tra la ... Leggi su open.online (Di mercoledì 6 luglio 2022) Lasi cautela, ancora prima di aver ceduto Matthijs de. Nella giornata di mercoledì i dirigenti bianconeri nella figura del ds Federico Cherubini ha incontrato Fali Ramadani, agente di Kalidou. Il club bianconero sta parlando con l’agente del difensore senegalese che è in scadenza con il Napoli a giugno 2023 e potrebbe diventare l’obiettivo primario per rinforzare la difesa bianconera. Primi colloqui tra le parti, ma che fanno capire come il difensore sia nelle mire della. Il Napoli chiede almeno 30 milioni di euro, senza contropartite tecniche. Deverso l’estero Ansa Il difensore Matthijs dedurante il match di Serie A 2021/22– Udinese, Allianz Stadium, Torino, Italia, 15 gennaio 2022 Un’addio tra la ...

