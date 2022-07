Juventus | domani sera l’arrivo di Di Maria a Torino

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato | @juventusfc, domani l'arrivo di #DiMaria a Torino - GiovaAlbanese : Il passaggio di #Cambiaso alla #Juventus non è in discussione: il club lo porterà a termine anche se #Dragusin non… - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO JUVE, DI MARIA A TORINO NELLA SERATA DI DOMANI L'argentino arriva a parametro zero dopo gli anni… - miller52580375 : RT @DiMarzio: #Calciomercato | @juventusfc, domani l'arrivo di #DiMaria a Torino - Bresingar_ : RT @SkySport: ULTIM'ORA MERCATO JUVE, DI MARIA A TORINO NELLA SERATA DI DOMANI L'argentino arriva a parametro zero dopo gli anni al Psg #Sk… -

Tuttosport

Per l'Italia, lo ricordiamo, si tratta di Milan, Inter, Napoli e; avremo poi Real Madrid, ...30; poi ci saranno altre gare per chiudere questo contesto (), ovviamente siamo ancora in una ...... 6 luglio 2022 - Non solo Angel Di Maria e Paul Pogba : lasi muove per garantire a ...è nuovamente tempo di tornare in campo, con l'appuntamento fissato al mattino. Juve, Di Maria sbarca a Torino. E sabato arriva Pogba! Venerdì 7 luglio l'arrivo di Di Maria a Torino, mentre le visite mediche sono state fissate per venerdì mattina ...Torino, 6 luglio 2022 - Non solo Angel Di Maria e Paul Pogba: la Juventus si muove per garantire a Massimiliano Allegri i rinforzi di cui ha bisogno per presentarsi ai nastri di partenza della prossim ...