Juventus, dalla Germania: Bayern Monaco ha accordo con De Ligt (Di mercoledì 6 luglio 2022) Il futuro di Matthijs De Ligt sembra sempre più lontano dalla Juventus. Il difensore olandese classe ’99, infatti, sembra considerare la possibilità di cambiare aria, e da parte sua il club bianconero ha fissato il prezzo a circa 80 milioni, dopo l’importante esborso fatto per prelevarlo dall’Ajax nel 2019. Sulle tracce di De Ligt c’è il Chelsea, ma nelle ultime ore sembra essere il Bayern Monaco ad aver accelerato decisamente per aggiudicarsi il centrale olandese. In particolare, la redazione tedesca di Sky Sport ha parlato di un incontro già avvenuto tra il club bavarese e l’entourage del giocatore, strappando un accordo totale. Quello che manca è trovare la quadra con la Juventus: l’ultima offerta, finora non ritoccata, sarebbe di 70 milioni, che ... Leggi su sportface (Di mercoledì 6 luglio 2022) Il futuro di Matthijs Desembra sempre più lontano. Il difensore olandese classe ’99, infatti, sembra considerare la possibilità di cambiare aria, e da parte sua il club bianconero ha fissato il prezzo a circa 80 milioni, dopo l’importante esborso fatto per prelevarlo dall’Ajax nel 2019. Sulle tracce di Dec’è il Chelsea, ma nelle ultime ore sembra essere ilad aver accelerato decisamente per aggiudicarsi il centrale olandese. In particolare, la redazione tedesca di Sky Sport ha parlato di un incontro già avvenuto tra il club bavarese e l’entourage del giocatore, strappando untotale. Quello che manca è trovare la quadra con la: l’ultima offerta, finora non ritoccata, sarebbe di 70 milioni, che ...

Pubblicità

marcoconterio : ?? ? ? La #Juventus si avvicina sempre di più al prestito con obbligo di riscatto di Niccolò Zaniolo dalla #Roma. ???? @TuttoMercatoWeb - forumJuventus : (Gds) 'Juventus, date e orari dalla tournee americana. Maratona bianconera: 3 partite in 9 giorni'?… - GiovaAlbanese : #Lungoyi va in prestito all'#Ascoli, stessa formula per #DeMarino in direzione #Pescara: entrambi dalla #Juventus ?? #calciomercato - Jopep83 : @1897_frank ben coperto dalla società allora a quel punto tanto di cappello,significa che siamo la solita Juventus… - sportface2016 : #Juventus, dalla Germania: il #BayernMonaco ha l'accordo totale con #DeLigt -