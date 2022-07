Juve-Koulibaly | oggi l’incontro con l’agente | spuntano le cifre dell’affare

Pubblicità

cn1926it : #Koulibaly-#Juve, oggi l’agente incontra la dirigenza bianconera: lo scenario – TS - ZonaBianconeri : RT @CalcioNews24: #Juve incontro con l'agente di #Koulibaly ?? - ZonaBianconeri : RT @tuttosport: La prima pagina di Tuttosport: ?? Koulibaly l'incontro Di Maria le visite Pogba lo sbarco ?? Leclerc futuro a rischio ?? Inte… - CrapanzanoRobin : RT @tuttosport: La prima pagina di Tuttosport: ?? Koulibaly l'incontro Di Maria le visite Pogba lo sbarco ?? Leclerc futuro a rischio ?? Inte… - SiamoPartenopei : Tuttosport - Oggi l'agente di Koulibaly incontra la Juve: la strategia di Cherubini per portare Kalidou a Torino -

Laoggi incontra Ramadani, agente di, per parlare del futuro del difensore: il senegalese è l'obiettivo numero uno per la difesa Laoggi incontra Ramadani, agente di, per ...L'incrocio tra il ds juventino e l'agente diservirà per fare il punto sulla situazione di KK e soprattutto per capire se una offensiva sia effettivamente realizzabile. Il club di ADL parte ...Definiti i giorni di viste e presentazioni per Di Maria e Pogba, la Juventus lavora su altri acquisti, incontro per Koulibaly ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...