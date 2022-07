Juve | Cherubini pensa a Kehrer | il difensore del Psg è il nome nuovo

(Di mercoledì 6 luglio 2022) Laanche aper sostituire l’eventuale partenza di De Ligt:ci prova per il giocatore del Psg Lasta cercando di risolvere la questione De Ligt. Una sua cessione sembra ormai essere la soluzione ideale per tutti. Tra i tanti nomi nella lista dispunta anche quello didel Psg. Il centrale tedesco dei parigini è uno degli esuberi della lista di Campos e potrebbe essere una trattativa ideale per portarlo a Torino. Lo scrive Tuttosport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Commenta per primo Appuntamento a Milano. Secondo Tuttosport , oggi il direttore sportivo della Juventus,incontrerà l'agente del difensore senegalese del Napoli, Koulibaly .Non a caso nelle scorse settimanee Tiago Pinto si sono incontrati a Milano. Kehrer Juve, spunta un nuovo nome per la difesa. Cherubini ci pensa Calciomercato Juventus, colpo di scena Morata: la decisione dell'Atletico Madrid cambia le carte in tavola. Che Alvaro Morata abbia lasciato a Torino un pezzo di cuore, non è certo una novità.