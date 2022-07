(Di mercoledì 6 luglio 2022). La passata stagionearrivò tra lo scetticismo generale ma nell’arco di un anno ha conquistato tutti. Ildi Belo Horizonte si è legato da subito alla piazza ed infatti è felicissimo di restare sulle rive del Golfo, come espresso in tanti post sui suoi canali Facebook ed Instagram. Nei giorni scorsi ha anche pubblicato sui social i video della sua preparazione per il ritiro, a dimostrazione dell’alto valore da professionista che lo accompagna. E stamattina, a conferma del suo attaccamento alla maglia, si è presentato perall’appuntamento indetto dalla società. Da oggi, infatti, sono previsti gli esami medici per tutti i calciatori, prima della partenza del 9 luglio per Dimaro.non ...

napolipiucom : Juan Jesus il primo ad arrivare a Castel Volturno: il brasiliano innamorato del Napoli #amore #CalcioNapoli… - RB78115063 : @DiMarzio Juan Jesus sta là dalle 7:45 di stamattina. - Ale17___ : @DiMarzio Gian ma il primo è stato juan jesus - frabru80 : @1926_cri Veramente ci sono il riscatto di Anguissa e il rinnovo di Juan Jesus, poi per il resto non v'è certezza - LolloJumped : RT @angianna78: @mick_napoli_ Vabbè Juan Jesus può giocare al posto di Kk -

Stamattina però a Castel Volturno, verso le ore 8:00, si è presentato il difensore, che è stato il primo ad arrivare insieme al magazziniere Tommaso Starace. Pernon sono previsti ... Juan Jesus il primo ad arrivare a Castel Volturno: il brasiliano innamorato del Napoli OSTIGARD NAPOLI – Il Napoli lavora senza sosta per cercare un difensore centrale che possa prendere il posto di Tuanzebe, arrivato a gennaio ma che non ha convinto. Anche in questo caso il calciatore ...Il difensore del Napoli ha pubblicato un video sui suoi canali social in cui mostra il duro allenamento che sta svolgendo in vacanza.