Jovic Fiorentina | parla il papà | «Mossa giusta | vedremo chi ha ragione…»

Il papà dell'attaccante Jovic ha parlato dell'arrivo del ragazzo alla Fiorentina, lanciando anche una frecciata al Real Madrid Milan Jovic, padre di Luka, in una intervista a Objectiv ha parlato dell'arrivo ormai prossimo dell'attaccante della Fiorentina; lanciando anche una frecciata al Real Madrid. LE PAROLE – «La Fiorentina è la Mossa giusta. Un'opportunità per tutti noi, per vedere chi ha ragione e chi ha torto. Guardiamoci negli occhi, o sei forte o non sei forte». L'articolo proviene da Calcio News 24.

