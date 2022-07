Johnson, governo nel caos: si dimette anche il super ministro Glove. «Situazione insostenibile» (Di mercoledì 6 luglio 2022) Gran Bretagna, il governo è nel caos. L'esecutivo guidato da Boris Johnson è da giorni colpito da una valanga di dimissioni ed ora BoJo perde il sostegno di un altro super... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 6 luglio 2022) Gran Bretagna, ilè nel. L'esecutivo guidato da Borisè da giorni colpito da una valanga di dimissioni ed ora BoJo perde il sostegno di un altro...

Pubblicità

Adnkronos : Regno Unito, altre dimissioni nel governo #Johnson: - TgLa7 : A Downing Street è in corso un vero e proprio tsunami: lasciano anche i sottosegretari al Tesoro e alla Giustizia.… - fattoquotidiano : Governo Johnson appeso a un filo: non bastando gli scandali di BoJo, se ne vanno i ministri di Finanze e Sanità per… - Erdsve : ??????Secondo The Independent, altri 6 ministri hanno lasciato il governo di Boris Johnson. Boris Johnson si sta avvi… - Rossana44792035 : RT @ClementiF: La crisi del Governo Johnson è tanto un manuale di diritto e di politica britannica quanto un romanzo, pieno di colpi di sce… -