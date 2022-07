(Di mercoledì 6 luglio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colorha colpito anche aldi. L’addetto alla sicurezza delLove-Mi dihato i fan e lo stesso. Con tutti ha posato per foto e video diventati subito virali sui social, TikTok in particolare. Chi è, l’addetto alla sicurezza originario di Novate Milaneseè ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo ...

Pubblicità

ilNotiziarioInd : Ivano Monzani spunta al concerto di Achille Lauro: incontra fan e Fedez - legenrehumain : RT @fanpage: Da una parte uno degli uomini più famosi delle ultime ore, dall'altra Fedez ?? - fanpage : Da una parte uno degli uomini più famosi delle ultime ore, dall'altra Fedez ?? - infoitcultura : Ivano Monzani torna al lavoro, ma è assediato dai ragazzi per i selfie. Il video - infoitcultura : Ivano Monzani incontra Fedez (al concerto di Achille Lauro): «Tanta roba questo, eh!» -

È il caso di, addetto alla sicurezza del concerto LoveMi che, grazie a un paio di video diventati virali, è il nuovo idolo di Instagram e TikTok .e il video durante l'...L'addetto alla sicurezza più famoso d'Italia è diventato l'idolo dei ...E' di Novate Milanese l'addetto alla sicurezza del concerto di Fedez diventato un idolo del web per le sue espressioni ...Il problema non è tanto Elisa Esposito in sé, quanto l'Elisa Esposito che (non) c'è in noi. E' questo l'assunto da cui partire per spiegare il dibattito sulla cosiddetta insegnante di corsivo di TikTo ...