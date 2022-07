Ivano Monzani, da LoveMi all’Olimpo social (Di mercoledì 6 luglio 2022) Le sue espressioni contrariate durante l’esibizione del trapper Paki a LoveMi sono diventate virali sui social, rendendolo nel giro di pochi giorni una star su TikTok, Facebook e Instagram: Ivano Monzani è l’addetto alla sicurezza più amato d’Italia. Lui, che alla trap, al rap e al pop preferisce i Depeche Mode, Amy Whinehouse, i Queen e Janis Joplin, una settimana fa in Piazza Duomo a Milano è riuscito a rubare la scena addirittura a Fedez e J-Ax al centro di una attesissima reunion. Come un padre che guarda i suoi figli e si chiede cosa sia andato storto nel passaggio dalla sua generazione alla loro, Ivano Monzani con la sua comicità involontaria si è reso inconsapevolmente protagonista di LoveMi, il concerto benefico organizzato a favore della Fondazione ... Leggi su zon (Di mercoledì 6 luglio 2022) Le sue espressioni contrariate durante l’esibizione del trapper Paki asono diventate virali sui, rendendolo nel giro di pochi giorni una star su TikTok, Facebook e Instagram:è l’addetto alla sicurezza più amato d’Italia. Lui, che alla trap, al rap e al pop preferisce i Depeche Mode, Amy Whinehouse, i Queen e Janis Joplin, una settimana fa in Piazza Duomo a Milano è riuscito a rubare la scena addirittura a Fedez e J-Ax al centro di una attesissima reunion. Come un padre che guarda i suoi figli e si chiede cosa sia andato storto nel passaggio dalla sua generazione alla loro,con la sua comicità involontaria si è reso inconsapevolmente protagonista di, il concerto benefico organizzato a favore della Fondazione ...

