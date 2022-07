Ius scholae | Salvini | “Baby gang stranieri non lo meritano”

(Di mercoledì 6 luglio 2022) (Adnkronos) – Sul tema dello Ius, una “domanda per Pd e 5Stelle: quantola cittadinanza italiana queste giovani criminali? Per me la vedono con il binocolo!”. Lo scrive su Twitter il segretario della Lega Matteo, postando il video della aggressione di unaai danni di una ragazza a Riccione. “Dopo i fatti di Peschiera – afferma ancora– l’orrore organizzato dalledia Riccione. Iniziano a girare i video su internet: qui una 15enne viene aggredita con calci e pugni dal branco al grido di ‘Italiana del ca**o’ e ‘Riccione come l’Africa’”. Ma il fenomeno delle”non può essere circoscritto a un problema di integrazione ...

Pubblicità

SimoneAlliva : Cantalmessa (#Lega): 'A Roma una baby gang ha picchiato due ragazzi disabili. Tutto questo mentre la sinistra conti… - Pierferdinando : Vent’anni fa parlavo di #IusSoli e dal centrodestra non ci furono polemiche, oggi vedo una preoccupante involuzione… - borghi_claudio : Eh già... se ci sono le gravi emergenze tali da richiedere un governo di unità nazionale mi pare ci si debba occupa… - gatto3x : RT @madforfree: Digitate “ius scholae”, guardate chi è a favore (18 a caso e a vario titolo). Sono gli stessi che hanno sostenuto il greenp… - 47187297Bruna : RT @francetomm: Mandate queste notizie ad @EnricoLetta nella speranza che la smetta con lo ius scholae. Inviatele con modalita' espresso pe… -

... ho sentito da certi politici ancora parole che non avrei voluto sentire sullo'. Impagliazzo ha anche ricordato della definizione coniata da Andrea Riccardi quand'era ministro 'modello ..., OSTELLARI: SINDACO DI MONTEGROTTO PENSI AI SAMPIETRINI Padova, 6 giugno - 'In Italia i giovani stranieri fra i 14 e i 24 anni sono il 10%, ma commettono la metà dei reati. Nei giorni ...(Adnkronos) – Sul tema dello Ius scholae, una “domanda per Pd e 5Stelle: quanto meritano la cittadinanza italiana queste giovani criminali Per me la vedono con il binocolo!”. Lo scrive su Twitter il ...ROMA (ITALPRESS) – Negli ultimi giorni il dibattito politico italiano si è accesso sulla possibilità di introduzione dello Ius Scholae. Una norma che consenta la possibilità per un minore non italiano ...