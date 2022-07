Pubblicità

sportrentino_it : Melania Delai fuori all'esordio nell'Itf di Tarvisio -

FIT

... Torneo Internazionale di Tennis maschile sia di singolo che di doppio Futurescon Montepremi ...con vittoria per l'uzbeko Sultanov, testa di serie numero 3, 6 - 2 6 - 0 allo spagnolo Inaki ...Un anno fa giravo in Tunisia da solo nei torneie mi è servito perché mi sono fatto da solo, ... in programma dodici sfide del tabellone principale, tra i tanti pronti all'anche gli azzurri ... ITF: esordio positivo per tre italiani a Casablanca Erano 16 gli italiani nel main draw del torneo emiliano e di questi ne sono scesi in campo quattro nella giornata di lunedì. Successo agevole all’esordio per la quinta forza del tabellone Francesco Fo ...Gli allievi della Galimberti Tennis Academy protagonisti nel torneo Itf Junior Tour maltese di Paola (Grade 5, hard), il “San Michel Word Ranking Tournament”.