Italia 2050: meno 5 milioni di abitanti (Di mercoledì 6 luglio 2022) Oggi siamo il Paese europeo delle culle vuote, con il tasso di natalità più basso. E il fenomeno è destinato ad aggravarsi nei prossimi anni. I motivi? Un bambino richiede risorse economiche e tempo, entrambi sempre più scarsi, e mancano politiche di sostegno alla famiglia adeguate alla situazione. E con una popolazione che invecchia senza ricambio, sarà difficile garantire sviluppo e benessere alla società. «Stiamo insieme da sei anni, e ci piacerebbe avere un figlio. Ma, quando va bene, riusciamo a portare a casa in tutto 2 mila euro. Già sono pochi per sopravvivere a Milano, figuriamoci per mantenere una famiglia». Sintetizzano così la loro quotidianità Martina e Luca, entrambi 37enni a partita Iva: lei in uno studio di architettura, lui come commesso in catene di supermercati. Opposta è la storia di Giulia e Carlo, 39enni fiorentini, da due anni conviventi a pochi ...

