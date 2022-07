Isola 16 | Mercedesz Henger replica alla frecciatina del suo ex Lucas Peracchi sulla sua forma fisica | “Lui ha l’abitudine di…”

Leggi su isaechia

(Di mercoledì 6 luglio 2022) Circa un mese fa, mentresi trovava ancora in Honduras, il suo ex,, ha risposto a una domanda di una sua follower circa l’aspetto fisico della naufraga. L’ex tronista di Uomini e Donne ha postato due foto dellain costume da bagno, mettendole a confronto. Il primo scatto mostrava la naufraga sull’, il secondo scatto invece mostrava la stessa in una foto presa dal suo profilo Instagram. Su queste due immagini,aveva poi scritto, ricevendo anche diverse critiche: Qui è quando l’allenavo io (un dato di fatto). Ora guardate l’e datevi delle risposte. Non l’alleno da un anno e mezzo. Non esprimo pareri (anche se è il mio lavoro) per evitare di essere accusato di PARERISMO. Come hanno riportato i ...