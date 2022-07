Isola 16, Marialaura De Vitis guarita dall’anoressia: “Pesavo 45 kg, rischiavo la vita ma pensavo di essere bellissima, poi…” (Di mercoledì 6 luglio 2022) Negli scorsi giorni, l’ex protagonista de L’Isola dei Famosi Marialaura De Vitis aveva risposto ad alcune curiosità dei fan a proposito della vita in Honduras, parlando di come gestivano ciclo mestruale, fame e depilazione. Oggi, intervistata da Fanpage.it, l’ex concorrente è tornata a parlare della sua esperienza nel reality, ma anche del periodo buio vissuto in passato, durante il quale era arrivata a pesare 45 kg: Ho iniziato a dimagrire a maggio del 2019. Avevo perso molto peso. Sono arrivata a 45 chili. rischiavo la vita eppure pensavo di essere bellissima, super forte, ma sempre con qualcosa da togliere. Rifiutavo le uscite a cena e gli inviti ai compleanni oppure arrivavo dopo, solo perché il cibo mi mandava in tilt. Non ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 6 luglio 2022) Negli scorsi giorni, l’ex protagonista de L’dei FamosiDeaveva risposto ad alcune curiosità dei fan a proposito dellain Honduras, parlando di come gestivano ciclo mestruale, fame e depilazione. Oggi, intervistata da Fanpage.it, l’ex concorrente è tornata a parlare della sua esperienza nel reality, ma anche del periodo buio vissuto in passato, durante il quale era arrivata a pesare 45 kg: Ho iniziato a dimagrire a maggio del 2019. Avevo perso molto peso. Sono arrivata a 45 chili.laeppuredi, super forte, ma sempre con qualcosa da togliere. Rifiutavo le uscite a cena e gli inviti ai compleanni oppure arrivavo dopo, solo perché il cibo mi mandava in tilt. Non ...

