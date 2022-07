Pubblicità

TV7Benevento : Ismea, biologico conquista sempre più vigneti e noccioleti - - TV7Benevento : Frascarelli (Ismea), 'nel 2021 biologico cresce ma consumi fermi' - - fisco24_info : Battistoni, 'a breve banca dati certificata per scambi commerciali bio': (Adnkronos) - 'Stiamo lavorando a una banc… - telodogratis : Biologico, Ismea: cresce la produzione nei campi ma calano i consumi - fisco24_info : Ismea, biologico conquista sempre più vigneti e noccioleti: (Adnkronos) - Tra le diverse coltivazioni bio crescono… -

Bologna, 6 luglio 2022 " Le superfici coltivate ain Italia continuano ad aumentare, così come gli operatori. Questo in sintesi il quadro ...biologica del futuro' organizzato da, ...L'iniziativa rientra tra le attività gestite dall''. Per quanto riguarda il comparto del bio, 'grazie all'adozione del Piano di Azione nazionale suldi durata triennale, articolo ...PUGLIA - Cresce ancora il bio in Puglia, con un aumento delle superfici del +6,4%, ma calano gli operatori dello 0,4% e si registra il primo calo dei consumi ...Per quanto riguarda la pubblicità, noi e terze parti selezionate, potremmo utilizzare dati di geolocalizzazione precisi e l'identificazione attraverso la scansione del dispositivo, al fine di archivia ...