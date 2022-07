Invalsi,si arrestano effetti negativi del Covid sulla scuola (Di mercoledì 6 luglio 2022) Gli effetti negativi della pandemia sulla scuola si stanno arrestando: è quanto emerge dal Rapporto Invalsi 2022 presentato oggi. Si è fermato infatti il peggioramento delle performance degli studenti ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 6 luglio 2022) Glidella pandemiasi stanno arrestando: è quanto emerge dal Rapporto2022 presentato oggi. Si è fermato infatti il peggioramento delle performance degli studenti ...

"Emerge l'importanza della scuola in presenza anche se la dad è stato un ottimo strumento di contenimento dell'emergenza", osserva il presidente di Invalsi Roberto Ricci.