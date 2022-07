Invalsi 2022, finita la Dad frena il peggioramento dei risultati: ma al Sud ancora tante insufficienze in italiano, matematica e inglese (Di mercoledì 6 luglio 2022) Emergono più ombre che luci dai risultati del 2022 delle prove Invalsi. Il rapporto del 2022 evidenzia un divario che non migliora tra Nord e Sud Italia, e un’incapacità della scuola di uniformare l’apprendimento di studenti che provengono dai contesti socio-economico-culturali più poveri. Nella gestione degli allievi fragili fanno particolarmente bene la provincia di Trento e il Veneto. Le migliori scuole elementari si trovano invece in Umbria e Valle d’Aosta. Il test uniformato ogni anno coinvolge oltre gli studenti di seconda e quinta elementare, della terza media, e della seconda e quinta superiore, nelle discipline italiano, matematica – più volte definita «fragile» nella presentazione dei risultati – e inglese. Quest’anno hanno ... Leggi su open.online (Di mercoledì 6 luglio 2022) Emergono più ombre che luci daideldelle prove. Il rapporto delevidenzia un divario che non migliora tra Nord e Sud Italia, e un’incapacità della scuola di uniformare l’apprendimento di studenti che provengono dai contesti socio-economico-culturali più poveri. Nella gestione degli allievi fragili fanno particolarmente bene la provincia di Trento e il Veneto. Le migliori scuole elementari si trovano invece in Umbria e Valle d’Aosta. Il test uniformato ogni anno coinvolge oltre gli studenti di seconda e quinta elementare, della terza media, e della seconda e quinta superiore, nelle discipline– più volte de«fragile» nella presentazione dei– e. Quest’anno hanno ...

