Intossicazione alimentare, Andrea Mirabile morto a soli 6 anni: i sintomi e le cause (Di mercoledì 6 luglio 2022) Non è la prima volta che sentiamo parlare di Intossicazione alimentare ma mai avremmo immaginato di tornare sull’argomento per via della sconvolgente morte di Andrea Mirabile, un bambino di sei anni. La sua famiglia era partita dall’Italia il 26 giugno e doveva stare in Egitto per due settimane ma le cose non sono andate come tutti sognavano visto che Andrea è morto pochi giorni dopo e il padre riversa in gravi condizioni in un ospedale del posto. Ma cosa è successo ad Andrea Mirabile? Sembra che il bambino sia morto per un’Intossicazione alimentare anche se le autorità locali sono pronte a confutare questa prima teoria. Andrea Mirabile e la sua ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 6 luglio 2022) Non è la prima volta che sentiamo parlare dima mai avremmo immaginato di tornare sull’argomento per via della sconvolgente morte di, un bambino di sei. La sua famiglia era partita dall’Italia il 26 giugno e doveva stare in Egitto per due settimane ma le cose non sono andate come tutti sognavano visto chepochi giorni dopo e il padre riversa in gravi condizioni in un ospedale del posto. Ma cosa è successo ad? Sembra che il bambino siaper un’anche se le autorità locali sono pronte a confutare questa prima teoria.e la sua ...

