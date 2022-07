Inter, atteso il rilancio del PSG per Skriniar: come cambia il futuro di De Vrij (Di mercoledì 6 luglio 2022) Il Paris Saint-Germain è pronto ad aumentare a 70 milioni di euro l'offerta per Skriniar, avvicinandosi agli 80 milioni richiesti... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 6 luglio 2022) Il Paris Saint-Germain è pronto ad aumentare a 70 milioni di euro l'offerta per, avvicinandosi agli 80 milioni richiesti...

Pubblicità

mr_kubra : RT @GuarroPas: #Inter, se nel frattempo non si accaserà altrove, #Lazaro è atteso in ritiro per l’8 luglio. - ICI_Jakarta : RT @GuarroPas: #Inter, se nel frattempo non si accaserà altrove, #Lazaro è atteso in ritiro per l’8 luglio. - Calcio_Casteddu : ?? Percorso inverso per il giovane Primavera ? Si piazzerà sull'out sinistro ?? La formula #Carboni #Cagliari… - Cucciolina96251 : RT @GuarroPas: #Inter, se nel frattempo non si accaserà altrove, #Lazaro è atteso in ritiro per l’8 luglio. - TheGreatOne1986 : RT @GuarroPas: #Inter, se nel frattempo non si accaserà altrove, #Lazaro è atteso in ritiro per l’8 luglio. -