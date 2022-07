Insieme per il futuro, Di Maio ha incontrato il sindaco di Milano Sala: 'Abbiamo parlato di Tub...' (Di mercoledì 6 luglio 2022) L'ex cinquestelle Luigi Di Maio, ministro degli Esteri, sta iniziando il suo lavoro di tessitore di alleanze in vista delle elezioni politiche per il suo nuovo soggetto 'Insieme per il futuro'. Di ... Leggi su globalist (Di mercoledì 6 luglio 2022) L'ex cinquestelle Luigi Di, ministro degli Esteri, sta iniziando il suo lavoro di tessitore di alleanze in vista delle elezioni politiche per il suo nuovo soggetto 'per il'. Di ...

Pubblicità

chetempochefa : Fiesta, Ballo Ballo, Pedro, Rumore, Tanti Auguri… Ricordiamo #RaffaellaCarrà, a un anno dalla sua scomparsa, con u… - mannocchia : due giorni fa a Pescara ho ricevuto il Premio Flaiano per il giornalismo insieme a @StefaniaBattis4 ne sono onora… - GoalItalia : Tutto fatto per #DiMaria alla Juventus Atteso a Torino nel week-end insieme a Pogba ???? ? - Lorenzxo2 : RT @Fabio26405960: IRAN, RUSSIA E CINA SI PREPARANO A TENERE UNA SERIE DI IMPORTANTI ESERCITAZIONI MILITARI IN AMERICA LATINA. Proprio nel… - ValerioCanuzzi : 'Si è parlato tanto in questi mesi, però per me è stata facile la scelta. Io ho sempre voluto questo club, lo amo c… -