Inflazione, le aziende del Nord America rafforzano la gestione del rischio credito, secondo il sondaggio Atradius (Di mercoledì 6 luglio 2022) Mentre l'Inflazione cresce rapidamente, inasprendo la pressione sulla liquidità e il potere di indebitamento, le aziende di Stati Uniti, Canada e Messico, che fanno parte dell'area di libero scambio USMCA, rafforzano la gestione del rischio di credito commerciale per proteggere la redditività nei prossimi mesi ROMA, 6 luglio 2022 /PRNewswire/



L'impatto della forte crescita dell'Inflazione che ha messo in allarme le aziende e la conseguente necessità di adottare misure per proteggerne la redditività e la stessa sopravvivenza, sono i principali risultati emersi nell'ultima edizione del "Barometro sui comportamenti di pagamento tra aziende in Canada, Messico e Stati Uniti – luglio 2022" condotto da Atradius, tra i ...

