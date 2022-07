Incidente stradale per Bagnaia ad Ibiza | Pecco ora è nei guai

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 6 luglio 2022) “Mi dispiace molto per quello che è avvenuto: è stata una grave leggerezza, che non doveva succedere. Mi scuso con tutti e vi posso assicurare che ho imparato la lezione“. Con queste parole scritte sui socialparla dell’che gli è capitato ad, mentre era in vacanza. Si, avete letto bene: il pilota Ducati MotoGP si è schiantato con il suo SUV a noleggio per le strade della città iberica. Niente di rotto per il torinese, il quale non ha coinvolto nessun’altro. Ma adesso deve affrontare l’iter giudiziario, nonché l’imbarazzo per un episodio non certo da raccontare.: ma cos’ha combinatoad? L’episodio è avvenuto alle 3 di questa mattina. ...