Incendio sul Monte Pisano, danni agli ulivi. E' ancora incubo incendi - Cronaca - lanazione.it (Di mercoledì 6 luglio 2022) Per approfondire : Video : incendio sul Monte Pisano: ulivi distrutti. ancora incubo in Toscana / VIDEO Il Monte Pisano brucia di nuovo. Un maxi incendio si è sviluppato oggi ai piedi della montagna ... Leggi su lanazione (Di mercoledì 6 luglio 2022) Per approfondire : Video :suldistrutti.in Toscana / VIDEO Ilbrucia di nuovo. Un maxisi è sviluppato oggi ai piedi della montagna ...

Pubblicità

vigilidelfuoco : #Roma, sette squadre dei #vigilidelfuoco al lavoro dalle 13 per spegnere un #incendio di vegetazione nella zona di… - DANI56 : RT @AnsaToscana: Incendio sul monte Pisano, in azione 3 elicotteri. Minacciate anche alcune abitazioni #ANSA - AnsaToscana : Incendio sul monte Pisano, in azione 3 elicotteri. Minacciate anche alcune abitazioni #ANSA - AnsaTrentinoAA : Incendio boschivo nei pressi di Castel Juval. Sul posto i vigili del fuoco della zona |#ANSA - iltirreno : ?? VIDEO/FIAMME SUL SERRA - Dalla tarda mattinata di mercoledì 6 luglio è allarme sul Monte Serra, nel comune di Vic… -