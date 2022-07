Inaugurata Plaza Raffaella Carrà | l' omaggio di Madrid alla diva italiana amata in Spagna

Pubblicità

ItalyinSPA : Inaugurata a #Madrid 'Plaza Raffaella Carrà' alla presenza dell'Ambasciatore d'#Italia Riccardo Guariglia, della Vi… - Tg1Rai : Plaza #RaffaellaCarra è stata inaugurata a Madrid. Un tributo alla nostra icona della tv e dell'intrattenimento, am… - gnolotto : RT @ItalyinSPA: Inaugurata a #Madrid 'Plaza Raffaella Carrà' alla presenza dell'Ambasciatore d'#Italia Riccardo Guariglia, della Vice Sinda… - mattiamilano105 : RT @ItalyinSPA: Inaugurata a #Madrid 'Plaza Raffaella Carrà' alla presenza dell'Ambasciatore d'#Italia Riccardo Guariglia, della Vice Sinda… - pieceofyou : RT @Iperbole_: Inaugurata Plaza Raffaella Carrà a Madrid ?? -

a MadridRaffaella Carrà Il 5 luglio 2021, un anno e un giorno fa, ci lasciava una delle artiste più famose ed apprezzate in Italia e all'estero: Raffaella Carrà . La ballerina e ... Madrid dedica a Raffaella Carrà una piazza del centro: 'Raffaella Carrà ' è uno spazio pubblico a lei dedicato il modo scelto dalla città di Madrid come omaggio permanente alla diva italiana ( LO SPECIALE ), amata in Spagna come in pochi altri luoghi. A un anno dalla triste notizia della sua scomparsa, Madrid ha voluto celebrare il ricordo della più iconica ballerina, cantante e conduttrice italiana. Nel centro della capitale spagnola, infatti, è s ...