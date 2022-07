PubblicitÃ

askanews_ita : Estradato in Italia il narco broker Rocco Morabito #Ndrangheta - infoitinterno : In Italia il narco broker della 'ndrangheta Rocco Morabito -

Agenzia askanews

... è stata resa possibile grazie all'intensa attività di raccordo tra l'Ambasciata d'in Brasile, il Progetto I - CAN e le Autorità brasiliane. Il Progetto I - CAN della Direzione Centrale della ...... grazie alla collaborazione con l'Associazione- Montenegro Regina Elena. La cantante sarà ... che avrà luogo a Sant'Anatolia di. Grazie alla collaborazione con l'Ambasciata brasiliana di ... In Italia il narco broker della 'ndrangheta Rocco Morabito Il 55enne atterrato nella notte a Ciampino. La sua cattura da parte dei carabinieri dopo decenni di latitanza. Dalla villa in Calabria agli affari a Milano, storia di uno dei massimi ricercati in Ital ...Era pronto a importare dal Sudamerica in Italia di circa 7 tonnellate di cocaina, una quantità che equivale alla produzione annuale di un cartello colombiano. Un aereo era già ...