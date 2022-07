In Europa 5 mln con diagnosi di artrite reumatoide e Mici (Di mercoledì 6 luglio 2022) (Adnkronos) – Oltre 5 milioni di persone, la popolazione di uno Stato come la Norvegia: sono i pazienti che in Europa convivono con le malattie infiammatorie croniche, patologie accomunate da una condizione infiammatoria cronica associata a una reazione immunitaria anomala indirizzata contro l’organismo. artrite reumatoide, malattie infiammatorie croniche intestinali – come colite ulcerosa e malattia di Crohn – a cui si aggiungono psoriasi e artrite psoriasica, comportano una gestione quotidiana di sintomi dolorosi o invalidanti, compromettono la qualità di vita dei pazienti, sono un fattore di rischio per lo sviluppo di comorbidità, come malattie cardiovascolari e tumori, e pesano sulla vita delle famiglie con ricadute importanti sul versante socio-economico. Negli ultimi anni l’attenzione per queste malattie è ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 6 luglio 2022) (Adnkronos) – Oltre 5 milioni di persone, la popolazione di uno Stato come la Norvegia: sono i pazienti che inconvivono con le malattie infiammatorie croniche, patologie accomunate da una condizione infiammatoria cronica associata a una reazione immunitaria anomala indirizzata contro l’organismo., malattie infiammatorie croniche intestinali – come colite ulcerosa e malattia di Crohn – a cui si aggiungono psoriasi epsoriasica, comportano una gestione quotidiana di sintomi dolorosi o invalidanti, compromettono la qualità di vita dei pazienti, sono un fattore di rischio per lo sviluppo di comorbidità, come malattie cardiovascolari e tumori, e pesano sulla vita delle famiglie con ricadute importanti sul versante socio-economico. Negli ultimi anni l’attenzione per queste malattie è ...

Pubblicità

LocalPage3 : In Europa 5 mln con diagnosi di artrite reumatoide e Mici - italiaserait : In Europa 5 mln con diagnosi di artrite reumatoide e Mici - TV7Benevento : In Europa 5 mln con diagnosi di artrite reumatoide e Mici - - AJGNewsOfficial : RT @AJGNewsOfficial: THREAD #Koulibaly ???? Come vi raccontiamo da qualche mese il procuratore di #Koulibaly ha proposto il suo assistito in… - Ninuzzo1uno : @NackaSkoglund89 No ma serio. In Europa nessuno lo vuole, questo è partito a chiedere 10 mln anno e in sei mesi è s… -