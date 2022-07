(Di mercoledì 6 luglio 2022) Sono tornati a salire ie c’è chi, nella comunità dei, punta il ditoi mega eventi dell’estate. In particolare nelci sono finiti i, anzi i “concertoni”, considerando la portata degli spettacoli che da qualche tempo – non appena cioè ottenuto il via libera per la ripresa dei live dopo le restrizioni anti– sono tornati a richiamare migliaia di persone. Ne sono un esempio idi Vasco Rossi a Roma, o il Jova Beach party che quest’anno è tornato ad animare le spiagge di Italia.il concerto deialTra i prossimi appuntamenti in programma c’è poidel 9 ...

Giovape57 : RT @Dandrea8D: @ProfMBassetti A parlare chiaro si va. Se a ottobre, con l'85% di popolazione vaccinata, vi presentate con un'impennata di c… - gazzettamantova : Contagi ancora in impennata: il 5 luglio 850 nuovi casi A Mantova 94 nuovi casi, 55 a Viadana, 52 a Suzzara - CorriereCitta : Impennata contagi Covid, medici contro i concerti: nel mirino adesso quello dei Maneskin al Circo Massimo - Nazione_Siena : Covid, impennata dei contagi: sono 819 in 24 ore - news24_city : Covid, nuova impennata dei contagi: 11.642 in un solo giorno, 10 i decessi -

In Piemonte nel periodo dal 27 giugno al 3 luglio i casi medi giornalieri deisono stati 3.733. Suddivisi per province: Alessandria 314, Asti 130, Biella 157, Cuneo 311 , Novara 325, ...... il sistema si riorganizza per affrontare una eventualedei ricoveri. Riattivati i 70 ... Boom di, intanto, nel salernitano. Sono 3mila 532 i tamponi positivi comunicati ieri dall'Unità ... Covid, impennata dei contagi: sono 819 in 24 ore Sindacati ancora una volta sul piede di guerra per la crisi del Pronto Soccorso: Ugl Salute e Nursing Up annunciano la protesta in piazza, se la situazione non dovesse cambiare. "Non risultano veritie ...Covid: in Campania in 24 ore crescono di 41 unità gli ingressi in ospedale (saliti a quota 581). La malattia da Omicron 5 quasi mai provoca una polmonite ma le complicazioni generate dal ...