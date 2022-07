Immigrazione clandestina e terrorismo, sgominata organizzazione (Di mercoledì 6 luglio 2022) AGRIGENTO (ITALPRESS) – La Guardia di Finanza di Agrigento, Trapani, Caltanissetta, Messina e Siena ha individuato e arrestato i componenti (10 persone) di una pericolosa compagine criminale transazionale, composta da italiani ed extracomunitari, dedita al favoreggiamento dell'Immigrazione clandestina, con collegamenti, almeno di alcuni degli indagati, con ambienti del terrorismo internazionale.Il provvedimento cautelare è stato emesso dall'Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Palermo, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica del capoluogo siciliano.Le indagini hanno dimostrato la capacità delle organizzazioni criminali a carattere transnazionale di offrire, nel settore dei traffici di esseri umani, nuovi “servizi” volti a rendere le traversate più sicure, ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 6 luglio 2022) AGRIGENTO (ITALPRESS) – La Guardia di Finanza di Agrigento, Trapani, Caltanissetta, Messina e Siena ha individuato e arrestato i componenti (10 persone) di una pericolosa compagine criminale transazionale, composta da italiani ed extracomunitari, dedita al favoreggiamento dell', con collegamenti, almeno di alcuni degli indagati, con ambienti delinternazionale.Il provvedimento cautelare è stato emesso dall'Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Palermo, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica del capoluogo siciliano.Le indagini hanno dimostrato la capacità delle organizzazioni criminali a carattere transnazionale di offrire, nel settore dei traffici di esseri umani, nuovi “servizi” volti a rendere le traversate più sicure, ...

