(Di mercoledì 6 luglio 2022)– “Sono molto felice e mi riempie d’orgoglio il fatto che inizino iper lasu“. Ad annunciarlo è l’assessore Giovanni Corona. “L’ultimo lavoro – spiega l’Assessore – di una serie di 5 strade (già terminate la sistemazione diSugherella, Poggio Forocne,dell’Abbadia edel Sugaro) affidate a novembre e iniziate a dicembre 2021 dalla nostra Amministrazione e per le quali da assessore aipubblici ho tenuto in particolar che fossero finanziate. L’opera prevede l’installazione di 24 pali su, nel tratto che va dal ponte ...

canale58 : Comuni - Enel-Montaguto, accordo per la gestione degli impianti di pubblica illuminazione - Terzobinarioit : Illuminazione pubblica, a Montalto iniziano i lavori sulla strada della Marina - tusciatimes : Pubblica illuminazione su strada della Marina - - PPeracchini : Buon lavoro a Pietro Antonio Cimino, nuovo assessore a Infrastrutture, Protezione Civile, Lavori Pubblici, Manutenz… - TeleradioNews : Via Ceccano al buio da 3 giorni. La paura dei residenti - Caserta. Continuano ad arrivare alla nostra redazione se… -

TerzoBinario.it

PROVENTI MULTE A TAGLIO BOLLETTE ENTI LOCALI Comuni e Province potranno usare i proventi di multe e parcheggi per pagare le bollette di scuole, impianti sportivi e. Gli avanzi ...Un giovane di 18 anni è morto mentre guidava il suo scooter, quando ha perso il controllo del mezzo ed ha violentemente sbattuto contro un palo della. La tragedia è avvenuta in ... Illuminazione pubblica, a Montalto iniziano i lavori sulla strada della Marina • Terzo Binario News Sblocco delle cessioni del Superbonus e degli altri bonus edilizi, stretta sul reddito di cittadinanza con nuovi obblighi di accettazione delle offerte di ...Il ragazzo è morto al Policlinico a causa delle gravi ferite riportate dall’impatto, nonostante le cure tempestive dei soccorritori Lacrime a Messina per un tragico incidente che si è consumato intorn ...