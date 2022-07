Ilaria Alpi, ucciso da una bomba il somalo condannato e poi scagionato per l’omicidio. “I terroristi volevano i soldi del risarcimento” (Di mercoledì 6 luglio 2022) Una bomba sotto il sedile dell’auto ha ucciso Hashi Omar Hassan, il somalo condannato e poi assolto per l’omicidio di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, giornalista e cameraman della Rai uccisi il 20 marzo 1994 a Mogadiscio mentre lavoravano ad un’inchiesta su traffici di rifiuti e armi. Lo ha reso noto, attraverso un tweet, il sito di notizie indipendente somalo Garowe Online. Hassan fu condannato in via definitiva nel 2002 per aver fatto parte del commando che uccise i giornalisti italiani, ma un successivo ricorso portò alla revisione del processo e all’annullamento della condanna dopo oltre 16 anni di reclusione già scontati. Nel 2018, lo Stato italiano lo ha risarcito con oltre tre milioni di euro per ingiusta detenzione. Secondo la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 6 luglio 2022) Unasotto il sedile dell’auto haHashi Omar Hassan, ile poi assolto perdie Miran Hrovatin, giornalista e cameraman della Rai uccisi il 20 marzo 1994 a Mogadiscio mentre lavoravano ad un’inchiesta su traffici di rifiuti e armi. Lo ha reso noto, attraverso un tweet, il sito di notizie indipendenteGarowe Online. Hassan fuin via definitiva nel 2002 per aver fatto parte del commando che uccise i giornalisti italiani, ma un successivo ricorso portò alla revisione del processo e all’annullamento della condanna dopo oltre 16 anni di reclusione già scontati. Nel 2018, lo Stato italiano lo ha risarcito con oltre tre milioni di euro per ingiusta detenzione. Secondo la ...

