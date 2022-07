Il Vermentino di Sardegna da uve che riposano nell'acqua di mare (Di mercoledì 6 luglio 2022) AGI - Chiusi in nasse per ostriche, grappoli d'uva vendemmiati l'anno scorso sono stati immersi per un breve periodo in mare, nei fondali dell'isola privata di Culuccia, davanti all'arcipelago della Maddalena, nel Nord Sardegna. Lasciati asciugare su dei graticci, gli acini sono poi stati vinificati per ottenere un Vermentino, il Donna Ma', prodotto da un'azienda agricola in poco più di 500 bottiglie, che non è stato messo in commercio, ma che potrà essere degustato quest'anno in un bar-punto ristoro a Culuccia, nota anche come 'isola delle Vacche', ora nel territorio del comune di Santa Teresa Gallura. Il progetto è di Andrea Pala, eletto qualche mese fa da una giuria di esperti miglior giovane enologo d'Italia. In realtà, l'uva che 'riposa' in mare non è una novità. In Italia ci sono altri esempi e questa tecnica ... Leggi su agi (Di mercoledì 6 luglio 2022) AGI - Chiusi in nasse per ostriche, grappoli d'uva vendemmiati l'anno scorso sono stati immersi per un breve periodo in, nei fondali dell'isola privata di Culuccia, davanti all'arcipelago della Maddalena, nel Nord. Lasciati asciugare su dei graticci, gli acini sono poi stati vinificati per ottenere un, il Donna Ma', prodotto da un'azienda agricola in poco più di 500 bottiglie, che non è stato messo in commercio, ma che potrà essere degustato quest'anno in un bar-punto ristoro a Culuccia, nota anche come 'isola delle Vacche', ora nel territorio del comune di Santa Teresa Gallura. Il progetto è di Andrea Pala, eletto qualche mese fa da una giuria di esperti miglior giovane enologo d'Italia. In realtà, l'uva che 'riposa' innon è una novità. In Italia ci sono altri esempi e questa tecnica ...

