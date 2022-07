Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, nel nuovo teaser una meteora appare in cielo (Di mercoledì 6 luglio 2022) Un nuovo teaser della serie Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere mostra un evento inaspettato nel cielo. Prime Video ha condiviso un nuovo teaser dell'attesa serie Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere e nel video, che anticipa l'arrivo del progetto previsto per il 2 settembre, ci sono delle breve anticipazioni delle sequenze inedite. Nel filmato condiviso online si vede la reazione di alcuni dei protagonisti a una misteriosa meteora, oltre a spettacolari paesaggi prima di annunciare che il 14 luglio arriverà un nuovo ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 6 luglio 2022) Undella serie Il: Glidelmostra un evento inaspettato nel. Prime Video ha condiviso undell'attesa serie Il: Glidele nel video, che anticipa l'arrivo del progetto previsto per il 2 settembre, ci sono delle breve anticipazioni delle sequenze inedite. Nel filmato condiviso online si vede la reazione di alcuni dei protagonisti a una misteriosa, oltre a spettacolari paesaggi prima di annunciare che il 14 luglio arriverà un...

Pubblicità

AnnaChiaraMine1 : RT @lukogene: Sono vecchio, Gandalf. Non dimostro la mia età ma comincio a sentirla in fondo al cuore. Non so se ci capiamo; come burro spa… - Shamatrix73 : @PrimeVideoIT La saga del Signore degli Anelli e la saga Hobit - Ombramo : Ciao, sto guardando Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere - Stagione 1. Lo puoi vedere subito anche tu su… - fedram67 : RT @lukogene: Sono vecchio, Gandalf. Non dimostro la mia età ma comincio a sentirla in fondo al cuore. Non so se ci capiamo; come burro spa… - lukogene : Sono vecchio, Gandalf. Non dimostro la mia età ma comincio a sentirla in fondo al cuore. Non so se ci capiamo; come… -