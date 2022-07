Il potente pensiero di Rebel Wilson per i chili persi (e quelli ritrovati) per diventare mamma (Di mercoledì 6 luglio 2022) Rebel Wilson si trova in vacanza e ne ha approfittato, come molte altre colleghe, per condividere alcuni scatti con i suoi follower da cui è evidente la sua serenità. L’attrice ha sottolineato di essere ingrassata, anche se solo di pochi chili, ma di non vedere questo come un problema. Anzi, questa è stata l’occasione per ribadire alle donne di non essere ossessionate dal peso, ma anzi di come sia importante soprattutto stare bene con se stesse. “Ho appena notato che in vacanza ho messo su 3 kg, sono in un fantastico resort all-inclusive… ho completamente perso il controllo di me stessa. Ma sai una cosa? Posso alzarmi domani e andare in palestra, restare idratata, mangiare sano e amarmi. Non ti aiuta affatto essere continuamente dura con te stessa, ma so perfettamente cosa vuol dire sentirsi in colpa e non stare affatto bene dopo aver ... Leggi su news.robadadonne (Di mercoledì 6 luglio 2022)si trova in vacanza e ne ha approfittato, come molte altre colleghe, per condividere alcuni scatti con i suoi follower da cui è evidente la sua serenità. L’attrice ha sottolineato di essere ingrassata, anche se solo di pochi, ma di non vedere questo come un problema. Anzi, questa è stata l’occasione per ribadire alle donne di non essere ossessionate dal peso, ma anzi di come sia importante soprattutto stare bene con se stesse. “Ho appena notato che in vacanza ho messo su 3 kg, sono in un fantastico resort all-inclusive… ho completamente perso il controllo di me stessa. Ma sai una cosa? Posso alzarmi domani e andare in palestra, restare idratata, mangiare sano e amarmi. Non ti aiuta affatto essere continuamente dura con te stessa, ma so perfettamente cosa vuol dire sentirsi in colpa e non stare affatto bene dopo aver ...

