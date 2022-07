Il pavé al Tour de France è un giochetto di prospettiva

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 6 luglio 2022) La ragione ce l'ha sempre chi sta in piedi. Soprattutto sulle pietre. Soprattutto quando le si affrontano alde. C'entrano niente le pietre alde, dicono quelli che si perdono indietro, secondi, a decine, o minuti. E sono tanti, i più. Che spettacolo ilalde, dicono gli altri, quello che il ciclismo lo guardano dal divano e da bordo strada, e chi sta davanti. Che non è questione di essere specialisti delle pietre per affrontare le pietre alde, o almeno non soltanto. È questione che uno la bici deve saperla guidare, e pure bene, e deve soprattutto starci in sella e ben lontano dal suolo. La ragione è dalla loro, di chi sta in piedi. E pure il tempo. Il tempo della classifica ...