Pubblicità

ladyonorato : Ora al convegno organizzato al Parlamento Europeo da @AndersonAfDMdEP sui danni da “vaccini Covid” sui piloti delle… - PaoloGentiloni : Il Parlamento Europeo ha adottato le nuove regole per i servizi digitali. #DSA per combattere i contenuti illegali… - DantiNicola : .@CarloCalenda bene gli studi, ma oggi al Parlamento Europeo abbiamo votato su #tassonomia per impedire di bloccare… - giorgiovascotto : RT @AvvocatoAtomico: Il Parlamento Europeo ha rigettato la proposta di emendamento all’atto delegato della Commissione, che quindi viene ap… - Guido_Pelloni : RT @ilpost: Il Parlamento Europeo si è detto favorevole a considerare gas e nucleare fonti sostenibili -

Nel corso della sessione plenaria deltenutasi il 5 luglio , è stato approvato il pacchetto di norme volto a regolare i servizi digitali , altresì noto come Digital Services Package , composto dal Digital Services Act (...Saranno considerate attivita' "sostenibili" . Ilnon ha avanzato obiezioni all'atto delegato della Commissione europea che include gas e nucleare nella lista della 'tassonomia Ue' per l'elenco delle attivita' sostenibili ai fini ...Il nuovo Laboratorio di Controllo Qualità si inserisce nel piano di investimenti da 275 milioni di euro di Takeda in Italia, e garantirà ai pazienti farmaci plasmaderivati sempre più sicuri. Con l’inc ...Ancora pochi giorni per i primi invii del nuovo esterometro (versione 1.7). Per taluni acquisti, così come per le fatture attive immediate, la ...