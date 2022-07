Il Paradiso delle Signore 7, ultimi aggiornamenti: 'Succederà di tutto' (Di mercoledì 6 luglio 2022) Si prospetta una stagione di fuoco e fiamme quella che attende i fan de Il Paradiso delle Signore, a partire da settembre. Tante novità coglieranno i personaggi della daily soap e, se poco tempo fa abbiamo parlato dei cambiamenti di Marcello Barbieri, riportiamo ciò che riguarda Gloria Moreau (Lara Komar). Gli ultimi aggiornamenti vengono anche dai volti di Paola Galletti e Salvatore Amato. Proprio quest'ultimo ha avuto modo di pubblicare un post interessante e che non fa altro che incuriosire i telespettatori di questa trasmissione. Il Paradiso delle Signore settima stagione, Gloria a spasso con la figlia, il marito e Marco Lara Komar è stata assente per diverse settimane sul set de Il Paradiso delle ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 6 luglio 2022) Si prospetta una stagione di fuoco e fiamme quella che attende i fan de Il, a partire da settembre. Tante novità coglieranno i personaggi della daily soap e, se poco tempo fa abbiamo parlato dei cambiamenti di Marcello Barbieri, riportiamo ciò che riguarda Gloria Moreau (Lara Komar). Glivengono anche dai volti di Paola Galletti e Salvatore Amato. Proprio quest'ultimo ha avuto modo di pubblicare un post interessante e che non fa altro che incuriosire i telespettatori di questa trasmissione. Ilsettima stagione, Gloria a spasso con la figlia, il marito e Marco Lara Komar è stata assente per diverse settimane sul set de Il...

Pubblicità

gianni_pinelli : @ComVentotene Forse non sa leggere, paradiso libertario di cosa? Dico e ripeto che la libertà e la democrazia in oc… - Nob0dy_IsListen : Secondo me quando muori c'è tipo un '''giudice''' che ti manda dove sei destinato ad andare e fine, poi se sei nell… - FedericaSure : @Aldaric_ No no. Viva, per il momento. Ma questo non é il Paradiso. Questo è l’Inferno della fame perenne e delle tentazioni maledette ?????? - zazoomblog : Il paradiso delle signore: l’anticipazione bomba! - #paradiso #delle #signore: - DanieleZinetti : @EllenIvana1 Dipende come viene succhiato.... se succhiato nel modo giusto ci si sente in paradiso... a volte si se… -