Il Napoli vuole rinnovare il contratto dell’azzurro: notizia dalla radio ufficiale (Di mercoledì 6 luglio 2022) A pochi giorni dall’inizio ufficiale del calciomercato la situazione rinnovi in casa Napoli è ancora tutta da definire. Per quanto riguarda il reparto difensivo, dopo la firma di Juan Jesus, la società starebbe pensando anche al prolungamento del contratto di Amir Rrahmani, in scadenza nel 2024. Amir Rrahmani (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images) Il difensore kosovaro è una delle pedine fondamentali dello scacchiere di Luciano Spalletti e, in quanto tale, la società starebbe già sondando il terreno per il rinnovo del contratto, come annunciato da radio Kiss Kiss Napoli. Il reparto difensivo azzurro, dopo la decisione di non esercitare il riscatto di Tuanzebe, è composto al momento da Rrahmani, Juan Jesus, il rientrante Luperto e Kalidou Koulibaly sul quale però, ci sono ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 6 luglio 2022) A pochi giorni dall’iniziodel calciomercato la situazione rinnovi in casaè ancora tutta da definire. Per quanto riguarda il reparto difensivo, dopo la firma di Juan Jesus, la società starebbe pensando anche al prolungamento deldi Amir Rrahmani, in scadenza nel 2024. Amir Rrahmani (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images) Il difensore kosovaro è una delle pedine fondamentali dello scacchiere di Luciano Spalletti e, in quanto tale, la società starebbe già sondando il terreno per il rinnovo del, come annunciato daKiss Kiss. Il reparto difensivo azzurro, dopo la decisione di non esercitare il riscatto di Tuanzebe, è composto al momento da Rrahmani, Juan Jesus, il rientrante Luperto e Kalidou Koulibaly sul quale però, ci sono ...

