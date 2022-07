Il Napoli punta il gioiello dell’Hellas | chiesti 20 milioni

Leggi su rompipallone

(Di mercoledì 6 luglio 2022) Antonin Barak interessa da tempo alche ha ufficialmente presentato un’offerta al club veronese. La trattativa però stenta a decollare. Antonin Barak, Verona Serie AL’Hellas Verona valuta 20il trequartista ceco, De Laurentiis ne ha offerti solo 12 e non sembra esserci spazio per ulteriori rilanci. A queste condizioni, difficilmente l’ex Udinese e Lecce arriverà a vestire la maglia azzurra. Una delle due parti dovrà avvicinarsi all’altra; il contratto in scadenza nel 2024 e l’ottimo rapporto tra i due club potrebbe semplificare la trattativa. In molti considerano Barak come l’alternativa in caso di partenza di Fabian Ruiz, nonostante i due giocatori occupino ruoli differenti in mezzo al campo. Il, dopo le partenze di Mertens, Insigne, e il caso-rinnovo di Koulibaly, dovrà muoversi bene sul mercato e ...